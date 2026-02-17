«Локомотив-Кубань» на выезде вырвал победу в матче Единой лиги с «Пармой»

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Бетсити Парма» принимала «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой гостей. Счёт матча — 88:81 (15:17, 18:22, 26:17, 29:25).

Самым результативным в составе победителей стал российский форвард Кирилл Темиров. На его счету 21 очко, три подбора и одна передача. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал российский центровой Глеб Фирсов. В его активе 33 очка, 12 подборов и одна передача.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» на своей площадке сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 22 февраля и начнётся в 13:00 мск. «Бетсити Парма» в следующем туре примет «Зенит». Матч состоится 22 февраля. Начало — в 16:00 мск.

