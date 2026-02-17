Скидки
Бетсити Парма — Локомотив-Кубань, результат матча 17 февраля 2026, счет 81:88, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив-Кубань» на выезде вырвал победу в матче Единой лиги с «Пармой»
Комментарии

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Бетсити Парма» принимала «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой гостей. Счёт матча — 88:81 (15:17, 18:22, 26:17, 29:25).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 февраля 2026, вторник. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
81 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Фирсов - 33, Картер - 17, Сандерс - 12, Адамс - 7, Адамс - 6, Свинин - 2, Шашков - 2, Захаров - 2, Ильницкий, Стафеев, Егоров
Локомотив-Кубань: Темиров - 21, Мартин - 17, Квитковских - 12, Миллер - 10, Мур - 9, Хантер - 8, Попов - 6, Ведищев - 3, Джонсон - 2, Ищенко, Коновалов, Самойленко

Самым результативным в составе победителей стал российский форвард Кирилл Темиров. На его счету 21 очко, три подбора и одна передача. У хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал российский центровой Глеб Фирсов. В его активе 33 очка, 12 подборов и одна передача.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» на своей площадке сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 22 февраля и начнётся в 13:00 мск. «Бетсити Парма» в следующем туре примет «Зенит». Матч состоится 22 февраля. Начало — в 16:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
