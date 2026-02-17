Скидки
Названа позиция «Лейкерс» по будущему Леброна Джеймса в команде — ESPN

Названа позиция «Лейкерс» по будущему Леброна Джеймса в команде — ESPN
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» хотело бы, чтобы лёгкий форвард Леброн Джеймс остался в составе команды и в следующем сезоне. Об этом информирует ESPN.

«Если Джеймс решит сыграть 24-й сезон, он будет желанным игроком в составе «Лейкерс». До начала текущего сезона президент клуба Роб Пелинка заявлял, что хотел бы, чтобы Леброн завершил карьеру именно в «Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении источника.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 22,1 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал семь результативных передач.

Главная интрига в карьере Леброна. А что, если Джеймс реально вернётся в «Кливленд»?
Главная интрига в карьере Леброна. А что, если Джеймс реально вернётся в «Кливленд»?

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения:

