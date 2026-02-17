Скидки
Единая лига – 2025/2026: результаты на 17 февраля, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 17 февраля
Во вторник, 17 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты Единой лиги 17 февраля:

«Енисей» — «Автодор» — 85:64;
«Бетсити Парма» — «Локомотив Кубань» — 81:88.

Турнирную таблицу чемпионата в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА, на счету которого 24 победы при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 24 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит» (18 побед при девяти поражениях).

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

