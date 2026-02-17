Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

21-летний Глеб Фирсов установил рекорд Единой лиги среди россиян

21-летний Глеб Фирсов установил рекорд Единой лиги среди россиян
Комментарии

21-летний центровой «Бетсити Пармы» Глеб Фирсов повторил рекорд сезона по эффективности (46) и обновил личный рекорд по результативности в Единой лиге ВТБ (33). Об этом информирует пресс-служба турнира. Это случилось в матче регулярного чемпионата с «Локомотивом-Кубань» (81:88).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 февраля 2026, вторник. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
81 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Фирсов - 33, Картер - 17, Сандерс - 12, Адамс - 7, Адамс - 6, Свинин - 2, Шашков - 2, Захаров - 2, Ильницкий, Стафеев, Егоров
Локомотив-Кубань: Темиров - 21, Мартин - 17, Квитковских - 12, Миллер - 10, Мур - 9, Хантер - 8, Попов - 6, Ведищев - 3, Джонсон - 2, Ищенко, Коновалов, Самойленко

Как добавляет телеграм-канал «Перехват», эффективность в 46 баллов стала новым рекордом для российских игроков в Единой лиге.

Прежний рекорд делили между собой Сергей Карасёв («Зенит», 2017 год) и Антон Астапкович («Нижний Новгород», 2020 год) — оба игрока набирали 43 балла. Ранее лидером по эффективности в нынешнем сезоне был разыгрывающий «Локо» Патрик Миллер.

Материалы по теме
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android