21-летний Глеб Фирсов установил рекорд Единой лиги среди россиян

21-летний центровой «Бетсити Пармы» Глеб Фирсов повторил рекорд сезона по эффективности (46) и обновил личный рекорд по результативности в Единой лиге ВТБ (33). Об этом информирует пресс-служба турнира. Это случилось в матче регулярного чемпионата с «Локомотивом-Кубань» (81:88).

Как добавляет телеграм-канал «Перехват», эффективность в 46 баллов стала новым рекордом для российских игроков в Единой лиге.

Прежний рекорд делили между собой Сергей Карасёв («Зенит», 2017 год) и Антон Астапкович («Нижний Новгород», 2020 год) — оба игрока набирали 43 балла. Ранее лидером по эффективности в нынешнем сезоне был разыгрывающий «Локо» Патрик Миллер.

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане: