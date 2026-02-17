Главный тренер сборной Финляндии высказался о 18-летнем проспекте Миикки Мууринене

18-летний финский форвард «Партизана» Миикка Мууринен, практически лишившийся игрового времени в сербском клубе, получил вызов в сборную Финляндии на матчи квалификации чемпионата мира с национальной командой Бельгии. Спортсмен оказался вне ротации «Партизана» после назначения главным тренером Жоана Пеньярройи в конце декабря. В сербских СМИ ранее появилась информация о возможном расторжении контракта с игроком, однако официального подтверждения этому не последовало.

Главный тренер сборной Финляндии Ласси Туови поддержал решение баскетболиста продолжить карьеру в Сербии.

«Я по-прежнему считаю, что это было полезно для Миикки. Конечно, всё могло сложиться лучше. Но то, что он каждый день тренируется с такими игроками, как Исаак Бонга и Джабари Паркер, позволяет ему сравнивать себя с баскетболистами уровня Евролиги и бывшими игроками НБА», — приводит слова Туови Iltalehti.

