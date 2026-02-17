Евгений Пашутин высказался о причинах поражения «Пармы» в матче с «Локо» в Единой лиге

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в упорной борьбе в Перми и закончилась победой краснодарцев. Счёт матча — 88:81 (15:17, 18:22, 26:17, 29:25).

«В первую очередь отмечу, что у «Локомотива-Кубань» много снайперов, поэтому к сегодняшней игре мы подготовили разные формы защиты: личную и зонную. В первой и второй четвертях наша защита работала – мы контролировали ход встречи и пропустили всего 15 и 18 очков. Но после большого перерыва защита перестала работать: мы пропустили 26 и 29 очков. Мартин и Миллер активно шли под наших «больших» и забивали из-под кольца – мы позволили сопернику набрать слишком много лёгких очков. Когда мы вставали в зону, Кирилл Темиров отлично забивал свои броски и в итоге набрал 21 очко. Остальных снайперов гостей нам удалось сдержать, также мы выиграли подбор.

Нам нужно продолжать развивать зонную защиту, тем более что у нас высокий состав, способный контролировать щит. Но сегодня мы слишком медленно возвращались в оборону, и соперник этим пользовался. Ребята бились до конца и играли сердцем», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

