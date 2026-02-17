Скидки
Евгений Пашутин высказался о причинах поражения «Пармы» в матче с «Локо» в Единой лиге

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в упорной борьбе в Перми и закончилась победой краснодарцев. Счёт матча — 88:81 (15:17, 18:22, 26:17, 29:25).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 февраля 2026, вторник. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
81 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Фирсов - 33, Картер - 17, Сандерс - 12, Адамс - 7, Адамс - 6, Свинин - 2, Шашков - 2, Захаров - 2, Ильницкий, Стафеев, Егоров
Локомотив-Кубань: Темиров - 21, Мартин - 17, Квитковских - 12, Миллер - 10, Мур - 9, Хантер - 8, Попов - 6, Ведищев - 3, Джонсон - 2, Ищенко, Коновалов, Самойленко

«В первую очередь отмечу, что у «Локомотива-Кубань» много снайперов, поэтому к сегодняшней игре мы подготовили разные формы защиты: личную и зонную. В первой и второй четвертях наша защита работала – мы контролировали ход встречи и пропустили всего 15 и 18 очков. Но после большого перерыва защита перестала работать: мы пропустили 26 и 29 очков. Мартин и Миллер активно шли под наших «больших» и забивали из-под кольца – мы позволили сопернику набрать слишком много лёгких очков. Когда мы вставали в зону, Кирилл Темиров отлично забивал свои броски и в итоге набрал 21 очко. Остальных снайперов гостей нам удалось сдержать, также мы выиграли подбор.

Нам нужно продолжать развивать зонную защиту, тем более что у нас высокий состав, способный контролировать щит. Но сегодня мы слишком медленно возвращались в оборону, и соперник этим пользовался. Ребята бились до конца и играли сердцем», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Егор Дёмин и баскетболисты «Бруклина» назвали лучшую видеоигру:

