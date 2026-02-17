Эксперт провёл редрафт НБА 2025 года, объяснив решение по Егору Дёмину

Обозреватель Bleacher Report Зак Бакли представил обновлённую версию драфта НБА — 2025. В своём материале специалист отметил прогресс российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, оставив его на восьмом месте, как и в изначальном драфте.

«Если вы задаётесь вопросом — да, делать такой выбор, когда на драфте всё ещё доступны Джонсон и Фирс, действительно немного тревожно. Однако «Бруклин», судя по всему, поставил во главу угла создание мощной линии плеймейкеров — по сути, клуб использовал четыре выбора в первом раунде, чтобы получить именно таких игроков, и в этом плане Дёмин превосходит своих конкурентов.

Кроме того, он, по всей видимости, стал настоящим мастером дальних бросков. Ещё год назад в NCAA его точность трёхочковых составляла всего 27,3%, а теперь он реализует впечатляющие 39,5% попыток с дуги НБА. И это не случайность: по количеству заброшенных трёхочковых — 113 — он занимает второе место среди всех новичков этого года.

Что именно замышляет «Бруклин», пока остаётся неясно, но совершенно очевидно, что клуб видит в Дёмине главного архитектора своей новой игровой модели — какие бы контуры она ни приобрела», — говорится в материале обозревателя.

