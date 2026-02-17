Скидки
Эксперт провёл редрафт НБА 2025 года, объяснив решение по Егору Дёмину

Эксперт провёл редрафт НБА 2025 года, объяснив решение по Егору Дёмину
Обозреватель Bleacher Report Зак Бакли представил обновлённую версию драфта НБА — 2025. В своём материале специалист отметил прогресс российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, оставив его на восьмом месте, как и в изначальном драфте.

«Если вы задаётесь вопросом — да, делать такой выбор, когда на драфте всё ещё доступны Джонсон и Фирс, действительно немного тревожно. Однако «Бруклин», судя по всему, поставил во главу угла создание мощной линии плеймейкеров — по сути, клуб использовал четыре выбора в первом раунде, чтобы получить именно таких игроков, и в этом плане Дёмин превосходит своих конкурентов.

Кроме того, он, по всей видимости, стал настоящим мастером дальних бросков. Ещё год назад в NCAA его точность трёхочковых составляла всего 27,3%, а теперь он реализует впечатляющие 39,5% попыток с дуги НБА. И это не случайность: по количеству заброшенных трёхочковых — 113 — он занимает второе место среди всех новичков этого года.

Что именно замышляет «Бруклин», пока остаётся неясно, но совершенно очевидно, что клуб видит в Дёмине главного архитектора своей новой игровой модели — какие бы контуры она ни приобрела», — говорится в материале обозревателя.

Егор Дёмин дал интервью на испанском языке:

