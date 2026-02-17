Скидки
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с ЦСКА
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв поделился о предстоящем матче с ЦСКА. Игра пройдёт в среду, 18 февраля. Её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«ЦСКА – лидер чемпионата, армейцы показывают отличный баскетбол и практически не допускают осечек. У нас есть сейчас определённые проблемы по составу, к сожалению, не располагаем полной ротацией на данный момент. Как я всегда говорю, игры с такими командами – это всегда отличная возможность продемонстрировать, на что мы способны, какого прогресса достигли. При всех вариантах, вне зависимости от результата этот матч пойдёт нам в плюс. Главное – сыграть достойно и выступить так, чтобы мы сами не могли себя упрекнуть в чём-то. А на паркете уже может произойти всё что угодно», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА-МАИ.

