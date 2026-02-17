Скидки
Игокеа — УНИКС, результат матча 17 февраля 2026, счет 72:88, WINLINE Basket Cup — 2025/2026

УНИКС на выезде уверенно победил «Игокеа» в матче Basket Cup
Комментарии

Завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором боснийский клуб «Игокеа» принимал УНИКС из Казани. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 88:72 (24:12, 22:20, 24:19, 18:21).

WINLINE Basket Cup . Группа B
17 февраля 2026, вторник. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Окончен
72 : 88
УНИКС
Казань
Игокеа: Пьер-Луи - 17, Мусич - 12, Бесс - 10, Милованович - 8, Гаврилович - 6, Лазич - 5, Мустапич - 4, Попович - 4, Илич - 3, Антунович - 3, Тополович
УНИКС: Ли - 22, Брюэр - 21, Бингэм - 15, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 7, Д. Кулагин - 7, Абдулбасиров - 2, Захаров, Белоусов, Стуленков

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Пэрис Ли, набравший 22 очка. Также на его счету четыре подбора и семь результативных передач. В составе хозяев площадки лучшую результативность продемонстрировал защитник Нейт Пьер-Луи (17 очков, четыре подбора и три передачи).

В следующем туре УНИКС примет «Зенит». Встреча состоится 26 марта. «Игокеа» в следующем туре сыграет с «Уралмашем». Игра состоится 17 марта в Екатеринбурге.

Календарь Basket Cup 2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup 2025/2026
