УНИКС на выезде уверенно победил «Игокеа» в матче Basket Cup

Завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором боснийский клуб «Игокеа» принимал УНИКС из Казани. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 88:72 (24:12, 22:20, 24:19, 18:21).

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Пэрис Ли, набравший 22 очка. Также на его счету четыре подбора и семь результативных передач. В составе хозяев площадки лучшую результативность продемонстрировал защитник Нейт Пьер-Луи (17 очков, четыре подбора и три передачи).

В следующем туре УНИКС примет «Зенит». Встреча состоится 26 марта. «Игокеа» в следующем туре сыграет с «Уралмашем». Игра состоится 17 марта в Екатеринбурге.

