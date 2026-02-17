Basket Cup: результаты на 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Basket Cup. Результаты матчей на 17 февраля:

«Игокеа» — УНИКС — 72:88.

УНИКС и «Игокеа» выступают в группе «Б». Казанская команда сейчас занимает первое место. В активе подопечных Велимира Перасовича четыре победы при одном поражении. «Игокеа» проиграла все пять матчей турнира.

В следующем туре УНИКС примет «Зенит». Встреча состоится 26 марта. Боснийский клуб в следующем туре сыграет с «Уралмашем». Игра состоится 17 марта в Екатеринбурге.

