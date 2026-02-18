«Об этой атмосфере был наслышан». Главный тренер «Локо» высказался после матча в Перми

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Бетсити Пармой». Встреча проходила в упорной борьбе в Перми и закончилась победой краснодарцев со счётом 88:81 (15:17, 18:22, 26:17, 29:25).

«В первую очередь, я хотел бы отметить «Бетсити Парму» – и не только за сегодняшнюю самоотдачу, но и за их игру на протяжении всего сезона. Евгений Пашутин проделывает отличную работу, и команда выглядит достойно в этом чемпионате. Перед матчем я говорил ребятам, что игра будет сложной. Особенно в Перми, в «Молоте» – об этой атмосфере я был наслышан! Я сказал парням, что нам необходимо играть вместе все 40 минут.

У пермяков очень рослая команда, и сегодня мы делали акцент на том, чтобы сдержать соперника под своим щитом, – хозяева были нацелены на подбор в нападении. В начале заключительной четверти нам не удалось сдержать Глеба Фирсова, но мы продолжили работать и в концовке всё же смогли взять подбор под свой контроль. Считаю, что это был один из ключевых моментов встречи.

Сегодня нам удавалось хорошо останавливать соперника. Несмотря на то что этот матч был не лучшим для нас в плане реализации бросков, мы доказали: даже если ты не забиваешь, вернуться в игру можно за счёт хорошей защиты и контроля игры, что мы и сделали», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

