Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Об этой атмосфере был наслышан». Главный тренер «Локо» высказался после матча в Перми

«Об этой атмосфере был наслышан». Главный тренер «Локо» высказался после матча в Перми
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Бетсити Пармой». Встреча проходила в упорной борьбе в Перми и закончилась победой краснодарцев со счётом 88:81 (15:17, 18:22, 26:17, 29:25).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 февраля 2026, вторник. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
81 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
Бетсити Парма: Фирсов - 33, Картер - 17, Сандерс - 12, Адамс - 7, Адамс - 6, Свинин - 2, Шашков - 2, Захаров - 2, Ильницкий, Стафеев, Егоров
Локомотив-Кубань: Темиров - 21, Мартин - 17, Квитковских - 12, Миллер - 10, Мур - 9, Хантер - 8, Попов - 6, Ведищев - 3, Джонсон - 2, Ищенко, Коновалов, Самойленко

«В первую очередь, я хотел бы отметить «Бетсити Парму» – и не только за сегодняшнюю самоотдачу, но и за их игру на протяжении всего сезона. Евгений Пашутин проделывает отличную работу, и команда выглядит достойно в этом чемпионате. Перед матчем я говорил ребятам, что игра будет сложной. Особенно в Перми, в «Молоте» – об этой атмосфере я был наслышан! Я сказал парням, что нам необходимо играть вместе все 40 минут.

У пермяков очень рослая команда, и сегодня мы делали акцент на том, чтобы сдержать соперника под своим щитом, – хозяева были нацелены на подбор в нападении. В начале заключительной четверти нам не удалось сдержать Глеба Фирсова, но мы продолжили работать и в концовке всё же смогли взять подбор под свой контроль. Считаю, что это был один из ключевых моментов встречи.

Сегодня нам удавалось хорошо останавливать соперника. Несмотря на то что этот матч был не лучшим для нас в плане реализации бросков, мы доказали: даже если ты не забиваешь, вернуться в игру можно за счёт хорошей защиты и контроля игры, что мы и сделали», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
21-летний Глеб Фирсов установил рекорд Единой лиги среди россиян

Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android