Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроки НБА назвали лучшего баскетболиста в данный момент

Игроки НБА назвали лучшего баскетболиста в данный момент
Комментарии

Издание The Athletic провело опрос среди более чем 30 игроков НБА относительно лучшего баскетболиста в данный момент. По результатам голосования первое место в списке занял центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Серб стал лидером с пятью голосами, опередив разыгрывающего «Олклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера (три голоса), разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луку Дончича (два голоса) и защитника «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла (два голоса).

Отмечается, что никто из игроков не проголосовал за Леброна Джеймса («Лейкерс») или Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

«По совокупности факторов я бы назвал Николу Йокича. Отмечу его универсальную игру, то, что он делает и что значит для команды, какие цифры показывает и как легко у него это получается», — сказал о сербе игрок «Майами Хит» Норман Пауэлл.

Материалы по теме
Неожиданно. В США — скандал вокруг Майкла Джордана из‑за истории с ребёнком
Неожиданно. В США — скандал вокруг Майкла Джордана из‑за истории с ребёнком

Реакция Николы Йокича на победу своей лошади на скачках:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android