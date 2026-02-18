Игроки НБА назвали лучшего баскетболиста в данный момент

Издание The Athletic провело опрос среди более чем 30 игроков НБА относительно лучшего баскетболиста в данный момент. По результатам голосования первое место в списке занял центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Серб стал лидером с пятью голосами, опередив разыгрывающего «Олклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера (три голоса), разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луку Дончича (два голоса) и защитника «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла (два голоса).

Отмечается, что никто из игроков не проголосовал за Леброна Джеймса («Лейкерс») или Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

«По совокупности факторов я бы назвал Николу Йокича. Отмечу его универсальную игру, то, что он делает и что значит для команды, какие цифры показывает и как легко у него это получается», — сказал о сербе игрок «Майами Хит» Норман Пауэлл.

Реакция Николы Йокича на победу своей лошади на скачках: