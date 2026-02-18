Игрок «Зенита» Шаманич вошёл в расширенный состав сборной Хорватии для подготовки к ЧМ

Центровой «Зенита» Лука Шаманич вошёл в расширенный состав сборной Хорватии для участия в квалификации на чемпионат мира 2027 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Хорватской федерации баскетбола. Отмечается, что в расширенный список включено 24 игрока, а окончательный состав, который прибудет на сборы, будет объявлен позже.

Шаманич перешёл в «Зенит» в ноябре прошлого года. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2025/2026. К настоящему моменту спортсмен принял участие в 17 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 14,5 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 1,1 передачи.

