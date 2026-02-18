Михайловский: слежу за Дёминым. У Егора очень светлая голова

Атакующий защитник «Самары» Никита Михайловский признался, что следит за выступлениями и статистикой разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

— Одна из главных тем в российском баскетболе — Егор Дёмин. Следите за его игрой?

— Да, конечно, за Егором слежу, и смотрел, как он играл за университет. Сейчас вот, наверное, не скажу, что каждый матч смотрю, но статистику, наверное, после каждого матча смотрю. Он большой молодец, в таком возрасте у него очень светлая голова. Егор очень работоспособный. Желаю ему добиться самых-самых высоких вершин, – сказал Михайловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

