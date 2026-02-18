Скидки
Лидер «Уралмаша» Гарретт Нэвелс оценил шансы команды подняться в таблице Единой лиги

Комментарии

Атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс поделился мнением о шансах команды упрочить положение в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В настоящий момент клуб из Екатеринбурга располагается на шестом месте с 12 победами и 15 поражениями.

— Как оценишь шансы «Уралмаша» подняться в таблице до плей-офф?
— Думаю, у нас очень хорошие шансы подняться в таблице. Команда сейчас хорошо играет, у нас хорошая концентрация, мы сфокусированы. Было бы отлично закончить регулярный чемпионат выше в таблице, — сказал Нэвелс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Комментарии
