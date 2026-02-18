Американский легионер «Уралмаша»: мне нравится жить в России

Американский атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс поделился впечатлениями от жизни и выступлений в России. 33-летний спортсмен проводит в Российской Федерации уже третий сезон. Также он выступал за пермскую «Бетсити Парму».

— Это твой третий год в России. Как тебе жизнь здесь?

— Мне нравится жить в России. Думаю, я живу здесь прекрасную жизнь. Наслаждаюсь игрой в Единой лиге ВТБ, всё очень профессионально, высокий уровень баскетбола. Я получил удовольствие от этих трёх лет. Надеюсь, так будет и дальше, — сказал Нэвелс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Главные новости дня: