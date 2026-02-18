Скидки
Гарретт Нэвелс: жду возвращения российских клубов в Евролигу

Американский атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс высказался о возможном возвращении российских клубов на международную арену. По словам спортсмена, клубы из Российской Федерации должны выступать в еврокубках.

— Ждёшь возвращения российских клубов на международную арену?
— Да, конечно! Я определённо верю, что российские команды должны играть в международных турнирах: Евролига, Еврокубок. Надеюсь, мы сможем увидеть в скором времени, — сказал Нэвелс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Напомним, российские команды не участвуют в еврокубках с конца марта 2022 года. Также в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) участия не принимает сборная России.

