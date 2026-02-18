Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Йовица Арсич назвал цель команды

Тренер «Енисея» Йовица Арсич назвал цель команды
Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич назвал главную цель команды на нынешний сезон Единой лиги ВТБ. Специалист подчеркнул, что основной фокус клуба в данный момент — выход в плей-офф чемпионата.

— «Енисей» — восьмой. Как оцените шансы команды подняться в таблице?
— На данный момент мы сфокусированы только на том, чтобы попасть в плей-офф, это очень важно для нас. После этого мы можем подумать о более высоком месте. Самое главное — играть хорошо, — сказал Арсич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

«Енисей» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги с 11 победами и 16 поражениями.

Сейчас читают:
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android