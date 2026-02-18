Скидки
Тренер «Енисея» Арсич заявил, что у воспитанника «Зенита» Рыжова бесконечный потенциал

Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о 21-летнем центровом команды Егоре Рыжове. В красноярский клуб спортсмен перешёл из «Зенита» на правах аренды в сентябре прошлого года.

— Егор Рыжов отлично начал 2026 год. Какие перспективы вы видите для этого игрока?
— У него бесконечный потенциал. Ему нужно кое-что изменить в тактическом плане, но в физическом он хорош. Егору нужно набраться опыта. Я вижу хорошие перспективы, — сказал Йовица Арсич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Рыжов является воспитанником академии «Зенита».

