Защитник ЦСКА Руженцев высказался о конкуренции с «Зенитом», «Локомотивом» и УНИКСом

Защитник ЦСКА Руженцев высказался о конкуренции с «Зенитом», «Локомотивом» и УНИКСом
Комментарии

Защитник ЦСКА Самсон Руженцев поделился мнением о борьбе в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ и конкуренции с топ-командами за первое место по итогам регулярного чемпионата.

— ЦСКА и УНИКС сейчас борются за первое место в регулярном чемпионате. Для вас принципиально важно занять первую строчку в регулярке?
— Это довольно важно, но не сказал бы, что принципиально важно. Если не займём, то ничего страшного. Всё равно будем бороться в плей-офф. С УНИКСом всё равно придётся встретиться в плей-офф, и уже будет реальная борьба за места.

— У «Зенита» и «Локомотива» не всё получается в этом сезоне. Вы их для себя ставите ниже УНИКСа или пока рано списывать со счетов?
— Определённо рано, потому что «Зенит» и «Локомотив» всегда и особенно с нами играют в два-три раза лучше и готовятся, поэтому ни в коем случае нельзя их недооценивать, — сказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?

