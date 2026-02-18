Скидки
Игрок ЦСКА Руженцев высказался о возможном переходе в НБА

Игрок ЦСКА Руженцев высказался о возможном переходе в НБА
Защитник ЦСКА Самсон Руженцев поделился мнением о перспективах перехода в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). Спортсмен признался, что в настоящий момент сфокусирован на выступлении за армейцев.

— Владимир Гомельский однажды сказал, что вы сможете заиграть в НБА. Вы смотрите в сторону НБА?
— Не то чтобы я смотрю. Сейчас я играю в ЦСКА, у меня ещё минимум год контракта, поэтому прямо сейчас сфокусирован на том, где я есть. Было бы здорово поиграть, конечно, но время покажет, — сказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз:

