Все новости
Жбанов высказался о нестабильной ситуации в «Зените»

Жбанов высказался о нестабильной ситуации в «Зените»
Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов поделился мнением о текущей ситуации в команде и оценил шансы клуба побороться за первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

— В последнее время не всё стабильно. Новый тренер, новые. Как на всё это реагировали?
— Нормально. Это часть процесса. Бывает такое, что команды меняют тренеров, надо относиться к этому спокойно и работать дальше.

— В начале января Димитриевич перешёл в «Баварию». Как думаете, почему у него сложилось?
— Это вопросы к Нено.

— Сейчас «Зенит» немного отстал от ЦСКА и УНИКСа, которые борются за первое место в регулярке. Как думаете, реально ли побороться за первую строчку?
— Конечно, всё реально.

— Это очень важно для вас быть первыми в регулярке?
— Это, наверное, больше для комфорта, что у тебя всегда преимущество своей площадки, но в целом в плей-офф совсем, — сказал Жбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

