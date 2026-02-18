Жбанов высказался о нестабильной ситуации в «Зените»

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов поделился мнением о текущей ситуации в команде и оценил шансы клуба побороться за первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

— В последнее время не всё стабильно. Новый тренер, новые. Как на всё это реагировали?

— Нормально. Это часть процесса. Бывает такое, что команды меняют тренеров, надо относиться к этому спокойно и работать дальше.

— В начале января Димитриевич перешёл в «Баварию». Как думаете, почему у него сложилось?

— Это вопросы к Нено.

— Сейчас «Зенит» немного отстал от ЦСКА и УНИКСа, которые борются за первое место в регулярке. Как думаете, реально ли побороться за первую строчку?

— Конечно, всё реально.

— Это очень важно для вас быть первыми в регулярке?

— Это, наверное, больше для комфорта, что у тебя всегда преимущество своей площадки, но в целом в плей-офф совсем, — сказал Жбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

