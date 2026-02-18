Скидки
Жбанов назвал различие между новым тренером «Зенита» Радоньичем и Секуличем

Жбанов назвал различие между новым тренером «Зенита» Радоньичем и Секуличем
Комментарии

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов поделился мнением о разнице в подходах у нового главного тренера команды Деяна Радоньича и его предшественника словенского специалиста Александра Секулича.

— Какие основные отличия между работой под руководством Секулича и Радоньича?
— Акцент на защиту у Радоньича намного больше.

— Вам такое нравится?
— Мне, конечно, нравится, — сказал Жбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 18 побед и девять поражений.

