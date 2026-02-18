Скидки
Лидер ЦСКА Мело Тримбл рассказал, что имел другие варианты перед продлением контракта
Разыгрывающий и лидер ЦСКА Мело Тримбл признался, что мог продолжить карьеру в другой команде, но рад, что в итоге продлил соглашение с армейцами на три года. Американский спортсмен заключил соглашение с ЦСКА в феврале этого года.

— Ты недавно продлил контракт с ЦСКА. Были ли у тебя другие варианты? Возможно, интерес от других клубов?
— Да, определённо у меня были другие варианты. Теоретически я мог сменить команду, но ЦСКА дал мне этот шанс. Сейчас я счастлив получить новый контракт, — сказал разыгрывающий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

