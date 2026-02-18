Игрок ЦСКА Тримбл высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»

Разыгрывающий и лидер московского ЦСКА Мело Тримбл поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 22 февраля в Краснодаре. Начало запланировано на 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Через неделю ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Какие у тебя ожидания от игры?

— Это будет тяжело. У них новый тренер, теперь они играют по-другому. Это одна из самых топовых команд в лиге. Я просто счастлив играть в баскетбол. После паузы мы сыграем с МБА-МАИ, а потом с «Локо», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

