Игрок ЦСКА Тримбл высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»

Игрок ЦСКА Тримбл высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»
Разыгрывающий и лидер московского ЦСКА Мело Тримбл поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 22 февраля в Краснодаре. Начало запланировано на 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
— Через неделю ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Какие у тебя ожидания от игры?
— Это будет тяжело. У них новый тренер, теперь они играют по-другому. Это одна из самых топовых команд в лиге. Я просто счастлив играть в баскетбол. После паузы мы сыграем с МБА-МАИ, а потом с «Локо», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

