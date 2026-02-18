Скидки
Американский легионер ЦСКА Тримбл ждёт возвращения клуба на международную арену

Разыгрывающий и лидер московского ЦСКА Мело Тримбл ответил на вопрос по поводу возможного возвращения российских клубов на международную арену. Американский спортсмен выразил надежду, что в итоге клубы из Российской Федерации будут выступать в еврокубках.

— Ждёшь возвращения ЦСКА на международную арену?
— Конечно! Я надеюсь, мы вернёмся в Евролигу. Играть в форме ЦСКА — особенно. Надеюсь, сыграю за этот клуб в Европе, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Российские команды не участвуют в еврокубках с конца марта 2022 года. Также в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) участия не принимает сборная России.

