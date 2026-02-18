Единая лига: расписание матчей 18 февраля

В среду, 18 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 18 февраля (время московское):

18:00. «Самара» — «Пари Нижний Новгород»;

19:00. МБА-МАИ — ЦСКА.

Турнирную таблицу чемпионата в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА, на счету которого 24 победы при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 24 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит» (18 побед при девяти поражениях).

