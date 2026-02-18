«Скажу честно». Егор Дёмин раскрыл, почему решил переехать в США

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, почему в своё время решился на переезд в США. Спортсмен представлял академию мадридского «Реала», а по окончании сезона-2023/2024 переехал в США для выступления в NCAA. Егор стал играть за Университет Бригама Янга* и после одного сезона выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года, где был выбран «Бруклином» под восьмым номером.

«Знаете, для меня, наверное, самый главный фактор — это тренер Янг. Скажу честно, я вообще никогда не планировал играть в колледже, вообще никогда. Это был такой план «Б» — если ничего не получится, ну ладно, останется колледж. Я уже играл в Европе, после третьего года передо мной опять встал выбор.

Многие сейчас говорят: «Ну, он же играл профессионально за «Реал». На самом деле, это не совсем так. Я не играл профессионально. Я играл за команду своего возраста как обычный парень, просто в системе клуба. Да, тут и попал под разборки с NCAA, наверное, чуть ли не первый, кто в такую ситуацию залетел — когда стали искать лазейки, ну а я ничего незаконного не делал. Не играл профессионально. Ну, вышел раз на 20 секунд за основу — и всё, тут же сразу: «А, ты профи, подписал контракт, тебе заплатили». Ну да, у меня был контракт, но это академия, типа обучения, что-то вроде стипендии, да и денег там практически не было. Короче, это всё не то.

Так вот после третьего года в академии у меня был выбор: остаюсь, подписываю контракт с первой командой, также были предложения из России — из Единой лиги ВТБ, были интересные варианты по Европе, да и колледжи, конечно, тоже звали. А я всё время думал: да зачем мне колледж? Мне казалось, что я не подхожу, что мне это вообще неинтересно. В Европе, если и оставаться, то только ради «Реала» — потому что смысл уходить из одного из лучших клубов Европы?» – сказал Дёмин в подкасте The Old Man and The Three.

BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации

