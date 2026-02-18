Андрею Кириленко исполнилось 45 лет

Сегодня, 18 февраля, прославленный российский баскетболист Андрей Кириленко празднует день рождения. Именитому спортсмену исполнилось 45 лет.

Кириленко начинал профессиональную карьеру в 1996 году. На протяжении многих лет выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Принимал участие в Матче восходящих звёзд НБА и Матче всех звёзд североамериканской лиги.

За время карьеры Андрей играл в таких командах, как «Спартак» из Санкт-Петербурга, ЦСКА, «Юта Джаз», «Миннесота Тимбурвулвз» и «Бруклин Нетс». В настоящий момент Кириленко является президентом Российской федерации баскетбола (РФБ).

Главные новости дня: