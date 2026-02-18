36,6% читателей «Чемпионата» предпочли Матч всех звёзд НБА шоу Единой лиги

Недавно завершились Матчи всех звёзд Единой лиги ВТБ и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проводил опрос среди своих читателей, предложив выбрать, какое шоу им понравилось больше. Предлагаем ознакомиться с его результатами.

36,6% участников опроса считают, что лучше был Матч всех звёзд НБА. За Матч звёзд Единой лиги голоса отдали 18,6% болельщиков. 16,5% респондентов ответили, что им понравились оба мероприятия. 28,4% фанатов заявили, что не понравился ни один матч.

Опрос доступен по ссылке.

Напомним, победителем Матча всех звёзд Единой лиги стала команда «Звёзды мира». В Матче звёзд НБА победу одержала команда «США-Звёзды».

