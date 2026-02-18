Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

36,6% читателей «Чемпионата» предпочли Матч всех звёзд НБА шоу Единой лиги

36,6% читателей «Чемпионата» предпочли Матч всех звёзд НБА шоу Единой лиги
Комментарии

Недавно завершились Матчи всех звёзд Единой лиги ВТБ и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проводил опрос среди своих читателей, предложив выбрать, какое шоу им понравилось больше. Предлагаем ознакомиться с его результатами.

36,6% участников опроса считают, что лучше был Матч всех звёзд НБА. За Матч звёзд Единой лиги голоса отдали 18,6% болельщиков. 16,5% респондентов ответили, что им понравились оба мероприятия. 28,4% фанатов заявили, что не понравился ни один матч.

Опрос доступен по ссылке.

Напомним, победителем Матча всех звёзд Единой лиги стала команда «Звёзды мира». В Матче звёзд НБА победу одержала команда «США-Звёзды».

Сейчас читают:
Итоги Матча звёзд НБА — 2026: прорывной формат, другой накал и неожиданные герои
Видео
Итоги Матча звёзд НБА — 2026: прорывной формат, другой накал и неожиданные герои
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги? Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android