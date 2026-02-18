Андрей Кириленко выступил с обращением на своё 45-летие

Прославленный российский игрок президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко опубликовал обращение к болельщикам. Сегодня, 18 февраля, именитому спортсмену исполнилось 45 лет.

«Сегодня мне 45. За эти годы многое изменилось, но есть вещи, которые остаются главными — ответственность за своё дело и за людей рядом. Баскетбол для меня — это не только прошлое, но и настоящее, и будущее. Есть задачи, есть цели, есть понимание, куда двигаться дальше. Спасибо всем, кто идёт рядом», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

Кириленко начинал профессиональную карьеру в 1996 году. На протяжении многих лет выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Принимал участие в Матче восходящих звёзд НБА и Матче всех звёзд североамериканской лиги.

За время карьеры Андрей играл в таких командах, как «Спартак» из Санкт-Петербурга, ЦСКА, «Юта Джаз», «Миннесота Тимбурвулвз» и «Бруклин Нетс».

