Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко выступил с обращением на своё 45-летие

Андрей Кириленко выступил с обращением на своё 45-летие
Комментарии

Прославленный российский игрок президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко опубликовал обращение к болельщикам. Сегодня, 18 февраля, именитому спортсмену исполнилось 45 лет.

«Сегодня мне 45. За эти годы многое изменилось, но есть вещи, которые остаются главными — ответственность за своё дело и за людей рядом. Баскетбол для меня — это не только прошлое, но и настоящее, и будущее. Есть задачи, есть цели, есть понимание, куда двигаться дальше. Спасибо всем, кто идёт рядом», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

Кириленко начинал профессиональную карьеру в 1996 году. На протяжении многих лет выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Принимал участие в Матче восходящих звёзд НБА и Матче всех звёзд североамериканской лиги.

За время карьеры Андрей играл в таких командах, как «Спартак» из Санкт-Петербурга, ЦСКА, «Юта Джаз», «Миннесота Тимбурвулвз» и «Бруклин Нетс».

Сейчас читают:
Андрей Кириленко не в Зале славы баскетбола. Почему и как это изменить? Пробуем понять
Андрей Кириленко не в Зале славы баскетбола. Почему и как это изменить? Пробуем понять

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android