«Никто не будет считать меня странным». Дёмин ответил, почему в США выбрал колледж в Юте

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, почему в своё время сделал выбор в пользу Университет Бригама Янга* в Прово (штат Юта, США). В команду NCAA спортсмен перешёл по окончании сезона-2023/2024 из академии мадридского «Реала».

«Не передать словами, насколько я рад, что попал в Юту. По сути, это всегда был мой стиль жизни, поэтому мне это всегда нравилось. Вот почему я и выбрал это место, если честно. Потому что знал, тут никто не будет считать меня странным из-за того, что я не тусуюсь, не хожу по вечеринкам. Да, на самом деле, всё было совсем наоборот. Мне всегда хотелось какого-то другого веселья, какого-то своего круга. А тут были ребята, которые по большому счёту только тусить и хотели.

Для меня это было круто, если честно — у меня появилось много друзей, причём не только среди ровесников, а даже среди старших, которым уже по 26-27 лет, что, конечно, забавно. Но они стали мне близки, мы до сих пор общаемся, переписываемся — всегда приятно. Было действительно интересно находиться рядом с игроками, которые вроде бы уже определились по жизни, уже взрослые, однако при этом всё ещё учатся в университете — это такой любопытный промежуточный этап», — сказал Дёмин в подкасте The Old Man and The Three.

BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

«Почти на каждой игре слышу русскую речь». Закрытая база, возмужание и дебют Дёмина в НБА
