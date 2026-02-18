Видео: тренер отреагировал на жёсткий фол игрока своей команды, отправив его в раздевалку

Главный тренер UCLA Мик Кронин снял с игры собственного баскетболиста по ходу матча регулярного чемпионата NCAA с «Мичиган Стэйт».

Встреча прошла на арене «Бреслин-центр» и завершилась крупной победой «Мичигана» со счётом 82:59. За четыре минуты до конца центровой UCLA Стивен Джеймерсон II при разнице в счёте «-27» жёстко сфолил на Карсоне Купере во время попытки быстрого данка. После эпизода оба игрока получили технические фолы.

Увидев момент при отставании почти в 30 очков, Кронин подозвал Джеймерсона к скамейке, взял его за майку и отправил в раздевалку, не дожидаясь возможного удаления со стороны судей.

Тренер снял игрока своей команды с матча после жёсткого фола:

Лидером «Мичиган Стэйт» стал Джереми Фирс, на счету которого 16 очков и 10 передач. У UCLA самым результативным оказался Тайлер Билодо, в его активе 22 очка.