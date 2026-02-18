Скидки
«Это не тот человек». Эксперт выступил с обращением из-за видео Майкла Джордана с ребёнком

«Это не тот человек». Эксперт выступил с обращением из-за видео Майкла Джордана с ребёнком
Известный комментатор и эксперт Стивен Эй Смит выступил с публичным обращением в защиту Майкла Джордана после вирусного видео с участием легенды баскетбола и ребёнка на гонках Daytona 500. Некоторые пользователи усмотрели в ролике момент, который у них вызвал вопросы о поведении спортсмена. Часть начала проводить параллели с Джеффри Эпштейном, однако Смит призвал не спешить с выводами.

«Вы знаете, я бы на вашем месте был гораздо осторожнее, прежде чем ставить под сомнение порядочность таких людей, как Майкл Джордан, — людей, которые добились в жизни настолько многого. Это не тот человек, чью репутацию стоит легко подвергать сомнению», — сказал Эй Смит в своём шоу на ESPN.

Неожиданно. В США — скандал вокруг Майкла Джордана из‑за истории с ребёнком
Неожиданно. В США — скандал вокруг Майкла Джордана из‑за истории с ребёнком

Отец объяснил дочке, почему Джордан — величайший игрок в истории:

