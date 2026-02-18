Адвокат семьи Тиммы анонсировала первое судебное заседание против Анны Седоковой

Родственники покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обратились в Хорошёвский суд Москвы с иском к его бывшей жене певице Анне Седоковой. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников Яниса.

«Дорогие друзья, ну что, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе, держу. Первое судебное заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится 2 марта 2026 года. Хорошёвский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошёл!

Вот так выглядит тот самый «тупик», о котором мне писали в комментариях. Всё идёт своим чередом. Спокойно, последовательно и по закону!» — написала Гаврилова.

Ранее сообщалось, что судебный процесс будет касаться раздела имущества, нажитого Тиммой и Седоковой в период брака.

