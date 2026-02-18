Андрей Кириленко назвал главный урок, который усвоил благодаря баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о главном уроке, который усвоил благодаря баскетболу. По его словам, спорт научил его ценить команду и рассчитывать на партнёров, и эти принципы переносятся и на личную жизнь.

«Главное, чему меня научил баскетбол, — это команда. И расчёт на своего партнёра, тех ребят, которые рядом. Это также дальше транслируется на твою жизнь.

Твоя семья — это некая команда, которая всегда с тобой. Друзья, которые вокруг тебя и поддерживают и в радости, и в каких-то неприятных моментах. Кстати, порой оказывается, что в радости сложнее поддерживать», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА: