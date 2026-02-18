Скидки
Егор Дёмин высказался о русских в Нью-Йорке

Егор Дёмин высказался о русских в Нью-Йорке
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями о жизни в Нью-Йорке, рассказав, ощущает ли присутствие русской общины в городе. По словам баскетболиста, мегаполис отличается большим разнообразием, а русское сообщество присутствует, но не выделяется на фоне других.

«Что касается самого города, мне кажется, он очень разнообразный, тут столько всего — нельзя сказать, что русских тут больше, чем кого-то ещё, или что русское комьюнити как-то выделяется среди остальных. Нет такого ощущения, что именно русских тут больше всего. Но это, опять же, моё личное восприятие, я не претендую на объективность.

Хотя, конечно, здесь есть русская община — просто она, по-моему, далека от спорта. Нет ощущения, что у меня тут прямо полно русских друзей или что за мной следят толпы русских фанатов. Но тем не менее почти на каждой игре слышу русскую речь — кто-то обязательно говорит по-русски. Это, конечно, приятно и круто», — сказал Дёмин в подкасте The Old Man and The Three.

Фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА:

