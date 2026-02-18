Видео: Дёмин рассмешил ведущую в США своим произношением названия жевательной резинки

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин привлёк внимание болельщиков необычным выбором обуви на Матче восходящих звёзд НБА. Видеороликом поделилась пресс-служба «Бруклина». 19-летний россиянин появился на паркете в ярких кроссовках разных цветов.
— Видели мои кроссовки?
– Да, отличный выбор!
– Я называю их «Хубба Бубба». Помните жевательную резинку?
– О, «Хабба Бабба»?
– Да, «Хабба Бабба».
– А как ты вначале сказал?
– «Хубба Бубба».
Егор Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд:
Напомним, в финале турнира команда Дёмина одержала победу в матче с коллективом Кармело Энтони со счётом 25:24.