Видео: Дёмин рассмешил ведущую в США своим произношением названия жевательной резинки

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин привлёк внимание болельщиков необычным выбором обуви на Матче восходящих звёзд НБА. Видеороликом поделилась пресс-служба «Бруклина». 19-летний россиянин появился на паркете в ярких кроссовках разных цветов.

— Видели мои кроссовки?

– Да, отличный выбор!

– Я называю их «Хубба Бубба». Помните жевательную резинку?

– О, «Хабба Бабба»?

– Да, «Хабба Бабба».

– А как ты вначале сказал?

– «Хубба Бубба».

Напомним, в финале турнира команда Дёмина одержала победу в матче с коллективом Кармело Энтони со счётом 25:24.