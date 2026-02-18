Скидки
Все новости
В США оценили вероятность перехода Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»

Комментарии

Журналистка издания New York Post Мелисса Ролин поделилась мнением о возможном переходе ветерана «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Джеймс, как известно, в 2022 году сказал, что, если бы он мог играть с любым игроком, это был бы Стеф Карри. Джеймс и 37-летний Карри встречались в четырёх финалах подряд с 2015 по 2018 год и испытывают глубокое взаимное уважение. Они оба находятся на закате карьеры, и вместе могли бы претендовать на чемпионский титул.

Но действительно ли Джеймс присоединился бы к новой франшизе в своём последнем сезоне? К франшизе Карри? Кажется крайне маловероятным. Тем не менее определённый уровень взаимного интереса, безусловно, есть.

Сообщалось, что «Уорриорз» пытались обменять игрока перед дедлайном февраля 2024 года, но безуспешно. И когда я спросила Дрэймонда Грина в прошлом месяце, хотел бы он сыграть с Джеймсом, он не колеблясь ответил: «Я всегда хотел». Но Грин также добавил: «Я не вижу пути к этому»», — говорится в материале обозревательницы.

В Китае молодая пара обручилась в присутствии Леброна Джеймса:

