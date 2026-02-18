Капитан сборной России по баскетболу: Кириленко — человек с большой буквы

28-летний разыгрывающий «Уралмаша», а также капитан сборной России Тимофей Герасимов поздравил президента РФБ Андрея Кириленко с днём рождения.

«Конечно, для меня и для всех игроков он является примером. В детстве много смотрел его матчи по телевизору, тем более в своё время он играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), показывал большие результаты, в общем Кириленко — человек с большой буквы. Мы с ним в сборной России общались по делам баскетбольным. Хочется его поздравить с днём рождения и пожелать ему больших сил, чтобы делать наш баскетбол ещё лучше и оставаться примером для нас и для молодых ребят», — приводит слова Герасимова ТАСС.