Капитан сборной России по баскетболу: Кириленко — человек с большой буквы

Капитан сборной России по баскетболу: Кириленко — человек с большой буквы
28-летний разыгрывающий «Уралмаша», а также капитан сборной России Тимофей Герасимов поздравил президента РФБ Андрея Кириленко с днём рождения.

«Конечно, для меня и для всех игроков он является примером. В детстве много смотрел его матчи по телевизору, тем более в своё время он играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), показывал большие результаты, в общем Кириленко — человек с большой буквы. Мы с ним в сборной России общались по делам баскетбольным. Хочется его поздравить с днём рождения и пожелать ему больших сил, чтобы делать наш баскетбол ещё лучше и оставаться примером для нас и для молодых ребят», — приводит слова Герасимова ТАСС.

