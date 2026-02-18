Скидки
Игрока НБА задержали на Багамах за хранение марихуаны — Reuters

Игрока НБА задержали на Багамах за хранение марихуаны — Reuters
Комментарии

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтон был ненадолго задержан вчера, 17 февраля, в международном аэропорту имени Линден Пиндлинга на Багамах по подозрению в хранении небольшого количества марихуаны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его адвоката и два источника, знакомых с ситуацией.

Согласно имеющейся информации, Эйтон, являющийся уроженцем Багамских островов, был арестован и задержан в Нассау после того, как у него обнаружили марихуану. Однако адвокат Эйтона опроверг эту информацию, сообщив, что его подзащитный был лишь ненадолго задержан, после чего Деандре отпустили. Никаких обвинений спортсмену предъявлено не было.

