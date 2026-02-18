Андрей Ватутин назвал самого серьёзного соперника ЦСКА в этом сезоне

Президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о казанском УНИКСе, высказав мнение, что казанский клуб – самый серьёзный соперник для армейцев в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«УНИКС, на мой взгляд, самый серьёзный оппонент. По тому составу, который есть – передняя линия… ещё сейчас кого-то собираются, как я слышал, докупить. Команда габаритная, опытная. И ещё двое сломаны. Дима Кулагин проводит великолепный сезон. Поэтому, ну, как я уже говорил, всё интересное только начинается», — сказал Ватутин на канале Высота 305 в YouTube.

ЦСКА сейчас возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, имея в активе 24 победы при двух поражениях. УНИКС располагается на второй строчке — 24 победы при трёх поражениях.

