Андрей Ватутин обозначил актуальную проблему ЦСКА

Президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением об уходе из команды нигерийского центрового Тони Джекири. Стороны договорились о расторжении контракта в начале января этого года.

«Уход Тони Джекири – атлетичного большого, доминирующего большого – человека, который хорошо играл плей-офф, при этом в регулярке мог позволить себе чуть-чуть расслабиться, конечно, является большой проблемой. Мы с Тони прошли достаточно большой путь. Выиграли два чемпионства. Его вклад в эти успехи значимый. Поэтому его уход, повторю, это проблема.

Сказать, что компенсация равноценна потере, я не могу. Особенно на фоне этого тотального доминирования больших УНИКСа. Покупка того или иного игрока — вопрос в первую очередь бюджета клуба. Мы изначально ещё перед сезоном говорили о том, что оставляем одну позицию легионера для усиления. Я вообще не сторонник того, чтобы в середине сезона приглашать какого-то игрока. Потому что я считаю, что команда должна формироваться с сентября и выходить на свой пик к концу сезона», – сказал Ватутин на канале Высота 305 в YouTube.

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

