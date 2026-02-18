Скидки
Андрей Ватутин ответил, ведёт ли НБА или Евролига переговоры с клубами из России

Андрей Ватутин ответил, ведёт ли НБА или Евролига переговоры с клубами из России
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что из-за политической ситуации российские клубы пока не участвуют в переговорах ни с руководством Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ни с руководством Евролиги.

«К сожалению, из-за неурегулированности политической ситуации, связанной с конфликтом, ни Евролига, ни Национальная баскетбольная ассоциация не рассматривает российские клубы в числе там участников. С нами никто не ведёт переговоры. Максимум, что я слышал: «Дорогие друзья, когда будет найдено политическое решение, мы вернёмся к вашему вопросу».

Время невероятно интересное, потому что у многих команд появился и сейчас с каждым днём становится всё более актуальным выбор», — сказал Ватутин на канале Высота 305 в YouTube.

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:

