Андрей Ватутин высказался о намерении НБА создать лигу в Европе

Андрей Ватутин высказался о намерении НБА создать лигу в Европе
Президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о намерении руководства НБА создать лигу в Европе.

«Что сделала НБА? Они обозначили своё желание прийти на европейский рынок. Как в той китайской поговорке. Ты можешь спокойно сидеть на речке, и мимо тебя рано или поздно проплывёт труп твоего врага. Они спокойно сидят, понимают, что их просто даже виртуальное присутствие на этом европейском континенте очень всех возбудило. И всё происходит само собой. Все же мечтают стать – давайте называть вещи своими именами – все мечтают стать частью проекта НБА. Потому что это позволит клубам больше зарабатывать. Основная проблема европейского баскетбола, к сожалению, то, что это является гонкой амбиций владельцев за титул. Но, кроме морального удовлетворения, кроме кубка в офисе, ты не получаешь ничего», — сказал Ватутин на канале Высота 305 в YouTube.

