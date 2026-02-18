Дабл-дабл Михайловского не помог «Самаре» победить «Пари Нижний Новгород»

Сегодня, 18 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между клубами «Самара» и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 94:87 (22:24, 20:29, 27:17, 25:17) в пользу коллектива из Нижнего Новгорода.

Наиболее результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал российский центровой Илья Карпенков. В ходе встречи он набрал 21 очко, сделал семь подборов, отдал три передачи, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Самары» стал российский защитник Никита Михайловский. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 28 очков и совершить 11 подборов.