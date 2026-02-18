Скидки
«Самара» — «Пари Нижний Новгород», результат матча 18 февраля 2026, счет 87:94, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Дабл-дабл Михайловского не помог «Самаре» победить «Пари Нижний Новгород»
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между клубами «Самара» и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 94:87 (22:24, 20:29, 27:17, 25:17) в пользу коллектива из Нижнего Новгорода.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 февраля 2026, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
87 : 94
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Самара: Михайловский - 28, М. Кулагин - 14, Походяев - 8, Халдеев - 8, Чебуркин - 7, Чеваренков - 6, Шейко - 6, Минченко - 6, Кузнецов - 4, Пивцайкин, Летино, Косяков
Пари Нижний Новгород: Лукач - 21, Карпенков - 21, Бабурин - 18, Ключенков - 12, Хоменко - 8, Якушин - 6, Платонов - 4, Попов - 2, Шендеров - 1, Зоткин - 1, Буринский

Наиболее результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал российский центровой Илья Карпенков. В ходе встречи он набрал 21 очко, сделал семь подборов, отдал три передачи, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Самары» стал российский защитник Никита Михайловский. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 28 очков и совершить 11 подборов.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
