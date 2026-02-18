Скидки
МБА-МАИ — ЦСКА, результат матча 18 февраля 2026, счет 106:109, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА в овертайме победил МБА-МАИ с отрывом в три очка
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между клубами ЦСКА и МБА-МАИ. Встреча завершилась в пользу армейцев со счётом 109:106 (24:22, 33:22, 24:26, 20:31, 8:5 от).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
106 : 109
ОТ
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Гудумак, Зайцев, Барашков, Падиус, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Певнев
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал российский разыгрывающий защитник Вячеслав Зайцев. Ему удалось набрать 21 очко, сделать четыре подбора, отдать шесть передач, а также совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе московского ЦСКА стал американский разыгрывающий защитник Каспер Уэйр. Он набрал 23 очка, сделал два подбора, отдал четыре передачи, а также совершил один перехват.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
