ЦСКА в овертайме победил МБА-МАИ с отрывом в три очка

Сегодня, 18 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между клубами ЦСКА и МБА-МАИ. Встреча завершилась в пользу армейцев со счётом 109:106 (24:22, 33:22, 24:26, 20:31, 8:5 от).

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал российский разыгрывающий защитник Вячеслав Зайцев. Ему удалось набрать 21 очко, сделать четыре подбора, отдать шесть передач, а также совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе московского ЦСКА стал американский разыгрывающий защитник Каспер Уэйр. Он набрал 23 очка, сделал два подбора, отдал четыре передачи, а также совершил один перехват.