Звезда «Далласа» Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона из-за травмы колена

33-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинг, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, пропустит остаток сезона-2025/2026, поскольку продолжает восстанавливаться после операции на колене, проведённой в марте прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба техасской команды.

«Это решение далось мне нелегко, но оно правильное. Я благодарен руководству «Даллас Маверикс», моим товарищам по команде и нашим болельщикам за их постоянную поддержку на протяжении всего процесса. Я с нетерпением жду возвращения в следующем сезоне, чтобы стать ещё сильнее. Моя вера и стремление к победе только растут.

И я хотел бы выразить огромную благодарность всем моим братьям и сёстрам, которые порвали переднюю крестообразную связку или получили травму, занимаясь любимым делом каждый день. Спасибо за вдохновение. Не бойтесь!» — приводит слова Ирвинга пресс-служба клуба.

