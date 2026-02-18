Единая лига: результаты матчей 18 февраля

В среду, 18 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты матчей на 18 февраля.

«Самара» — «Пари Нижний Новгород» — 87:94;

МБА-МАИ — ЦСКА — 106:109.

Турнирную таблицу чемпионата в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА, на счету которого 25 побед при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 24 победы при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит» (18 побед при девяти поражениях).