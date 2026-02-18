Деян Радоньич раскрыл главную задачу «Зенита» на матч с «Уралмашем»
Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич поделился мыслями о предстоящем матче сине-бело-голубых с екатеринбургским клубом «Уралмаш».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«У нас было время для подготовки. Мы использовали каждую тренировку, чтобы улучшить некоторые аспекты в защите и в атаке. В следующем матче, конечно, для меня самое важное — сыграть гораздо лучше, чем в прошлый раз против них. Поэтому нам нужно быть очень, очень сосредоточенными как в защите, так и в нападении. В защите — делать много правильных вещей, особенно базовые элементы, а в атаке, как я говорил перед прошлой встречей, — читать игру», — приводит слова Радоньича пресс-служба сине-бело-голубых.
